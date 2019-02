Oscar miglior film Green Book

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Colpo di scena agli Oscar. Green Book ha vinto l'Oscar per il miglior film, non era fra i favoriti ma questa storia di un'amicizia fra un afroamericano e un italoamericano in qualche modo era in linea con il mood della serata, con discorsi tutti all'insegna dell'amicizia e della fratellanza fra gente diversa ma uguale. "Amore uno per l'altro a dispetto delle differenze - è questo il messaggio del film secondo il regista, Peter Farrell - non risarebbe stato questo film senza amore, senza Viggo Mortensen e senza Mahershala Ali". E' la storia vera dell'amicizia, durata tutta la vita, nata nel 1962 fra un virtuoso afroamericano del pianoforte, Don Shirley (Ali) e il buttafuori italo americano Tony Vallelonga (Mortensen), ingaggiato dal musicista per fargli da autista e 'risolviguai' durante un tour negli Stati Usa del sud, dove il razzismo era ancora profondamente radicato.

