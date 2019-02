In testa in sala, 10 giorni senza mamma

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - E' ancora "10 giorni senza mamma", la tragicommedia con Fabio De Luigi, sulle peripezie di un maldestro aspirante padre, il film più visto nelle sale italiane nel weekend, secondo la classifica Cinetel. Il film di Alessandro Genovesi ha ottenuto 1.141.930 euro, 5.919.647 in tre settimane. Stabile al secondo posto Il corriere (The mule), film-testamento di e con Clint Eastwood, ispirato alla vera storia di Earl Stone, con 897.417 euro (5.417.820). Dopo aver battuto i record d'incasso in patria sbarca nelle sale italiane la seconda avventura dei mattoncini da costruzione The Lego Movie 2 di Mike Mitchell, che ottiene 857.558 euro. Segue un'altra new entry, la commedia di Fausto Brizzi, Modalità aereo, che registra 782.358 euro. Quinto posto per l'ultimo debutto della top ten, Un uomo tranquillo di Hans Petter Moland con Liam Neeson, 774.903 euro. Totale incassi 7.811.032, -14% dal precedente weekend (9.097.812) -29,76% rispetto allo stesso periodo del 2018 (11.120.737).