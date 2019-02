Borsa, Shanghai accelera a +3,32%

(ANSA) - PECHINO, 25 FEB - Le Borse cinesi accelerano sull'ottimismo espresso dal presidente americano Donald Trump sul negoziato commerciale con la Cina: l'indice Composite di Shanghai segna alla pausa di metà seduta un rialzo del 3,32%, a 2.897,35 punti, mentre quello di Shenzhen balza del 4,08%, a 1.537,54.

Il tycoon ha chiarito che estenderà la scadenza dell'1 marzo per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China' e ha parlato di "sostanziali progressi" con Pechino confermando la volontà di un vertice col presidente Xi Jinping a Mar-a-Lago, in Florida.