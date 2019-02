Senegal: urne aperte per presidenziali

(ANSA) - DAKAR, 24 FEB - Urne aperte da questa mattina per le elezioni presidenziali in Senegal, dove il presidente Macky Sall è in corsa per un secondo mandato.

Sall dovrà assicurarsi la maggioranza del voto per evitare il ballottaggio: i suoi principali rivali sono l'ex premier Idrissa Seck e l'ex funzionario del fisco Ousmane Sonko.

Questa settimana Amnesty International ha lanciato un appello per elezioni libere e senza intimidazioni, esortando le autorità a prendere misure appropriate per assicurare che il voto si tenga in un clima pacifico e nel pieno rispetto del diritto di tutte le persone di esprimere il loro punto di vista.