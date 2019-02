Pastore al seggio, credo nel voto

(ANSA) - CARBONIA, 24 FEB - Simone Secci, 36 anni, pastore, ha deciso di avere fiducia nella politica. E, dopo aver votato nell'assemblea degli allevatori a Tramatza (Oristano) la risoluzione per gli 80 centesimi al litro, questa mattina ha inserito la scheda nell'urna per le regionali. "Non sono il solo - ha detto Secci all'ANSA - in molti nella mia zona, tra Narcao e Nuxis, abbiamo deciso di andare al voto. Perché? Perché credo nell'importanza del voto e ho fiducia che la politica possa fare qualcosa".

Convinto che la vertenza si possa risolvere: "Noi abbiamo fatto la nostra parte - ha detto - con la votazione di Tramatza, ora ci auguriamo che anche gli industriali si siedano al tavolo delle trattative". Una storia particolare, quella di Simone Secci: ha iniziato a lavorare in campagna nell'azienda di famiglia, ma poi è andato a lavorare nel settore dell'industria, all'Alcoa di Portovesme. A causa delle note vicende dello stabilimento, però, è ritornato da quattro anni all'allevamento con un'azienda tutta sua.