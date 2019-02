Dragon Trainer re del box office Usa

(ANSA) - ROMA, 24 FEB -E' il film di animazione Dragon Trainer il mondo nascosto, il re degli incassi al box office americano di questo fine settimana. Realizzato con un budget di 129 milioni di dollari, il blockbuster della dreamworks ha incassato nel fine settimana 55,5 milioni di euro scalzando dal trono Alita angelo della battaglia, che ha raccolto 12 milioni di dollari, in calo del 57% (ma in due settimane di programmazione ha già raccolto più di 66,6 mln di dollari). Al terzo posto del podio un altro blockbuster di animazione Lego Movie 2 (in Italia è uscito il 21 febbraio), che nel week end ha raccolto 10 milioni (83,6 in tre settimane). Segue Una famiglia al tappeto, il film che racconta la vera storia di WWE Page , la wrestler britannica e della sua famiglia. Il film, che nelle sale italiane arriverà il 23 maggio, ha incassato 8 milioni di dollari. Quinto posto per la commedia Non è romantico? che arriverà nelle sale italiane il 7 marzo. In quelle Usa, in questo fine settimana ha incassato 7,5 milioni di dollari.