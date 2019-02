Venezuela: partiti gli aiuti brasiliani

(ANSA) - SAN PAOLO, 23 FEB - Due camion con aiuti umanitari per il Venezuela sono partiti oggi da un deposito a Boa Vista, nello Stato brasiliano di Roraima, verso la frontiera venezuelana, a circa 250 km di distanza, chiusa dal governo di Nicolas Maduro per impedire l'ingresso dell'assistenza internazionale nel suo paese.

Secondo i media brasiliani, si tratta di due camion con targhe venezuelane e guidati da autisti venezuelani, che saranno accompagnati dall'esercito brasiliano fino al confine, per permettere ai volontari mobilitati da Juan Guaidò -il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo- di farli entrare nel loro paese.

Il presidente Jair Bolsonaro ha confermato ieri notte su Twitter -al termine di una lunga riunione di emergenza dedicata alla crisi in Venezuela- "l'invio di assistenza umanitaria per i venezuelani", segnalando che "l'intero Brasile si è mobilitato in modo dinamico, e abbiamo raccolto circa 200 tonnellate di cibo e medicine a Boa Vista".