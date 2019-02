Strega, tramontano candidati unici

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - E' finita l'era del candidato unico di una casa editrice, il Premio Strega 2019 vede consolidarsi le pluricandidature di autori di uno stesso editore, come dimostrano i romanzi aspiranti candidati, che vengono via via pubblicati sul sito del premio e come si era visto nelle tendenze del 2018. Le proposte possono essere inviate fino al 7 marzo alle 12. Con le ultime 4, finora ne sono arrivate 20 tra cui troviamo due autori Mondadori, Piero Sorrentino e Carmine Abbate; due Neri Pozza, Francesca Diotallevi ed Eleonora Marangoni; due de La Nave di Teseo, Roberto Cotroneo e Mauro Covacich. E due sono i titoli Einaudi: 'Addio Fantasmi' di Nadia Terranova e 'Da un altro mondo' di Evelina Santangelo. Se arriverà la proposta che tutti aspettano, quella di 'Fedeltà' di Marco Missiroli, dato da tempo per superfavorito alla vittoria, la casa editrice dello Struzzo arriverebbe così a tre. Nell'edizione 2019 viene anche anticipato di un mese l'annuncio dei 12 candidati che si sapranno il 17 marzo a 'Libri come' a Roma.