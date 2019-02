Autonomia: Buffagni, va fatta bene

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Qualcuno si è dimenticato di due nodi fondamentali, istruzione e risorse e sulla scuola non si scherza!Non mi piace che si giochi sulla pelle delle persone, per me le cose se si vogliono fare le si deve fare bene e in trasparenza, non a titoli". Lo afferma il sottosegretario M5S Stefano Buffagni, interpellato sul dossier Autonomia. "I cittadini di tutta Italia vanno rispettati", spiega Buffagni che, quando era consigliere regionale lombardo, è stato tra i sostenitori del referendum sull'Autonomia.