Maxi-incendio in Bangladesh, 45 morti

(ANSA-AP) - DACCA, 21 FEB - Un maxi-incendio ha interessato almeno cinque edifici nella zona vecchia della capitale del Bangladesh, Dacca. Al momento si contano almeno 45 vittime, mentre altre 50 persone hanno riportato ferite. Secondo quanto si apprende, il rogo non è ancora sotto controllo. Le fiamme, come ha spiegato il capo dei vigili del fuoco Ali Ahmed, hanno avvolto l'area di Chawk Bazar, propagandosi da un edificio ad un altro. In alcuni locali degli edifici, inoltre, erano presenti plastiche e materiali chimici.