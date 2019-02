Usa, Trump vuole rimuovere il capo 007

(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - Il presidente americano Donald Trump sta valutando la rimozione il direttore della National Intelligence, Daniel Coats, nei confronti del quale è sempre più frustrato.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump e' convinto che Coats stia mettendo a rischio i suoi obiettivi, soprattutto per la Corea del Nord. Un licenziamento di Coats non sarebbe comunque immediato, nonostante Trump valuti di rimuoverlo. Negli ultimi giorni Trump avrebbe detto ai suoi consiglieri che Coats "non è leale", "non è della squadra".