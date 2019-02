Macron alle tombe ebraiche profanate

(ANSA) - PARIGI, 19 FEB - Imprevista visita del presidente francese Emmanuel Macron al cimitero di Quatzenheim, nell'est della Francia, dove un'ottantina di tombe ebraiche sono state profanate. Giungendo sul posto, nel primo pomeriggio, Macron ha depositato una rosa. Nel tardo pomeriggio il capo dello Stato è atteso al Memoriale della Shoah, mentre è prevista per le 19:00 la manifestazione unitaria contro l'antisemitismo. (ANSA) - Il presidente, con la kippà e al fianco del rabbino capo di Francia, è rimasto in raccoglimento diversi minuti, nel silenzio assoluto. Poi ha deposto un sasso su una delle tombe oltraggiate. "Prenderemo provvedimenti, faremo leggi, puniremo - ha detto il presidente fermandosi a parlare con la gente del paese - chi ha fatto questo non è degno della Repubblica. E' con tutte le forze che abbiamo che daremo una risposta".Il mondo della politica francese riunito a place de la Republique, per dire no all'antisemitismo, dopo il moltiplicarsi di atti antiebraici nel paese negli ultimi mesi.