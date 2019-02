Arrestati vertici previdenza infermieri

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La Guardia di finanza ha arrestato 5 persone per corruzione: il presidente e il direttore generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), un imprenditore, un avvocato e un commercialista. Questi ultimi avrebbero pagato ai vertici dell'Ente numerose tangenti in cambio dei vantaggi economici goduti sotto forma di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società di gestione dei fondi ove l'Ente previdenziale ha investito, incarichi che hanno fruttato compensi professionali per circa 50 milioni dal 2012. I cinque provvedimenti di custodia cautelare in carcere, emessi su richiesta della procura dal gip del tribunale di Roma, sono stati eseguiti dagli uomini del Nucleo speciale di polizia valutaria. La Gdf sta procedendo, parallelamente, al sequestro di somme di denaro, beni mobili e immobili per un importo di circa 350 mila euro, pari all'importo dei fatti corruttivi finora accertati.