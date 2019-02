Wanda in lacrime, e Marotta chiama in tv

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Ho chiamato Moratti e gli ho chiesto di aiutarmi a far giocare Icardi. Non ce ne vogliamo andare": così Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka.

E poco dopo è intervenuto telefonicamente l'amministratore delegato nerazzurro Marotta: "Intendiamo stemperare tensione, dare serenità a Icardi e Wanda perché l'ho vista piangere: ci vediamo prestissimo per parlare".

"Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Siamo sempre in contatto con l'Inter ma l'ho scoperto tramite Twitter", ha aggiunto la moglie e procuratrice di Icardi parlando della decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano al giocatore: "A Mauro hanno tolto una gamba".