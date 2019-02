Siria: 1.000 Isis fuggiti in Iraq

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Oltre mille jihadisti dell'Isis sono fuggiti dagli ultimi bastioni in Siria verso l'Iraq occidentale negli ultimi sei mesi, e potrebbero avere fino a 200 milioni di dollari in contanti. Lo riferiscono fonti militari Usa alla Cnn, precisando che tra questi ci sono anche molti elementi di al Qaida. Il generale Joseph Votel, nelle scorse settimane, aveva stimato in 20.000-30.000 i combattenti dell'Isis ancora presenti tra Siria e Iraq.