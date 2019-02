Ramazzotti, nel mondo con circo musicale

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 18 FEB - Sono oltre ottanta le date già annunciate per il 'Vita ce n'è world tour', calendario di concerti che porterà Eros Ramazzotti in giro per il mondo fino a dicembre. Dopo la partenza del 17 febbraio davanti agli oltre 15 mila dell'Olympiahalle di Monaco di Baviera, la voce delle nuove 'Per il resto tutto bene', 'Buonamore' e 'Per le strade una canzone', nei prossimi mesi canterà, oltre che in Europa, anche in Sud America e negli Stati Uniti. Con lui, sul palco, una nutrita band internazionale che lo accompagnerà durante il lungo viaggio live che celebra anche i 35 anni di carriera. "Siamo come una famiglia - ha detto Ramazzotti - o un circo musicale impegnato a girare il mondo".