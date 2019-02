Primo incassi sale 10 giorni senza mamma

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - E' la tragicommedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, sulle peripezie di un maldestro aspirante padre, "10 giorni senza mamma", a dominare la classifica dei film più visti del weekend, con un incasso di 1.911.358 euro, 4.465.950 in due settimane di programmazione.

Dalla vetta scivola al secondo posto Il corriere (The mule), il film testamento di e con Clint Eastwood, ispirato alla vera storia di Earl Stone, che segna 1.444.229 euro, 4.196.146 in due weekend. Terzo posto per la new entry Alita-Angelo della Battaglia, di Robert Rodriguez con Christoph Waltz e Rosa Salazar che conquista la vetta del box office Usa con 27,8 milioni di dollari, mentre da noi ottiene 1.031.935 euro in 4 giorni. Stabile sul quarto gradino Green book di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, che segna 975.369 euro (4.946.140 totali).

Segue Dragon trainer - Il mondo nascosto, con 735.050 euro (6.512.406). Totale incassi 8.974.525, -18% rispetto allo scorso weekend (10.914.243) -38,62% rispetto al 2018 (14.620.892).