Polonia non sarà a vertice Gerusalemme

(ANSA-AP) - VARSAVIA, 18 FEB - La Polonia ha deciso di non partecipare al vertice dei paesi di Visegrad a Gerusalemme dopo aver accusato il premier israeliano Benyamin Netanyahu di "razzismo" per alcune dichiarazioni, da lui smentite, sulle complicità polacche nella Shoah. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che il suo paese non invierà una delegazione a Gerusalemme anche in virtù delle ultime pesanti dichiarazioni del neo ministro degli Esteri Yisrael Katz.

Katz ha accusato i polacchi di "aver collaborato con i nazisti" e di "aver succhiato l'antisemitismo con il latte materno". Per il premier le frasi del ministro degli Esteri israeliano sono "inaccettabili" e "razziste".