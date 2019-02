Ceniceros,Ppe è forte non teme populisti

(ANSA) - PALERMO, 18 FEB - "Il Ppe è un partito unito, con un candidato alla presidenza della commissione Ue forte come Manfred Weber. Non abbiamo paura, non temiamo populisti e sovranisti". Lo dice Josè Ignacio Ceniceros Gonzales, presidente della Regione La Rioja, a conclusione della riunione dei membri del Ppe a Palermo, prima dell'inizio dei lavori della Sedec del Comitato europeo delle Regioni (CdR) per la prima volta in Italia.

"Vogliamo una Europa forte che sappia affrontare i problemi dei cittadini e sappia dare risposte, penso al tema dell'immigrazione e a quello demografico - aggiunge Ceniceros - Un Europa che sappia dire no ai messaggi populisti e nazionalisti, un problema che abbiamo anche in Spagna con la Catalogna".