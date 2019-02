Di un canadese la voce inglese dell'Isis

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - E' un cittadino canadese di 35 anni la 'voce' inglese dell'Isis. Si chiama Mohammed Khalifa ed è stato catturato in Siria il mese scorso. Lo rivela il New York Times, che ha intervistato Khalifa, emigrato dall'Arabia Saudita a Toronto con la sua famiglia da bambino. In Canada ha imparato a parlare come un canadese, ha studiato tecnologia e lavorato per una società di information tecnology prima di partire per la Siria. E' sua la voce narrante anche del video dell'Isis del 2014 'Flames of War', fiamme di guerra.