Albania: opposizione,finito tempo parole

(ANSA) - TIRANA, 17 FEB - Si acuisce la crisi politica in Albania. A 24 ore dalla protesta davanti alla sede della presidenza del Consiglio per chiedere un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate, il Partito democratico, principale formazione del centro destra all'opposizione guidata da Lulzim Basha, ha radicalizzato la propria posizione e intende abbandonare definitivamente il parlamento. "Ho deciso di proporre al gruppo parlamentare e al direttivo del partito di rinunciare ai mandati parlamentari", ha dichiarato Basha. "Il messaggio ricevuto dalla protesta di ieri è stato chiaro: non si può più andare avanti in questo modo. Il tempo delle parole è scaduto. Noi non possiamo fare da facciata ad un parlamento eletto da un voto dettato dalla criminalità organizzata", ha sostenuto Basha.