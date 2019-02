Conte a May, Brexit rispetti cittadini

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il premier Conte in un colloquio telefonico con Theresa May ha confermato "l'esigenza che l' uscita del Regno Unito dall'UE avvenga nei termini stabiliti dall'accordo di recesso e in maniera ordinata, nell'interesse dei tanti cittadini, tra cui molti italiani, e imprese coinvolti da Brexit. Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi. "È stata confermata anche l'importanza di proseguire i colloqui tra il Regno Unito e le Istituzioni europee e la volontà comune di lavorare per evitare lo scenario di un recesso senza accordo".