Thailandia: transgender tra i candidati

(ANSA) - BANGKOK, 15 FEB - Alle elezioni thailandesi del 24 marzo ci sarà anche una candidata premier transgender. Pauline Ngarmpring (52 anni), seconda in lista per il partito Mahachon, è scesa in politica pochi anni dopo aver cambiato la sua identità, lasciandosi alle spalle la vita in cui si chiamava Pinit, era un uomo d'affari diventato capo di un fan club calcistico, e soprattutto aveva una moglie e due figli. "Non ho speranza di diventare primo ministro", ha raccontato Pauline all'Associated Press, ma "almeno sono la prima ad aver osato dire 'ehi, possiamo farlo'. Vogliamo solo uguaglianza tra uomo e donna". Il partito Mahachon schiererà una ventina di candidati Lgbt tra i suoi 200 candidati totali, presenti nel 40 percento dei seggi totali in palio. E' un partito minore, ma una nuova legge elettorale con una componente proporzionale dà speranza al movimento di portare alcuni suoi esponenti in Parlamento, e Pauline ha buone speranze in tal senso.