Cucchi:CC,fotosegnalamento fu cancellato

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il nome di Stefano Cucchi fu 'sbianchettato' dal registro del fotosegnalamento conservato nella caserma dei carabinieri dove il giovane fu portato dopo il suo arresto per droga nell'ottobre 2009 e fu sostituito con il nome di un altro arrestato. Così il maggiore Pantaleone Grimaldi, sentito oggi davanti alla Corte d'assise, nel processo che, per la morte di Cucchi, vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. Il maggiore ha confermato così la circostanza già fatta emergere da altri testimoni nel corso del processo. "Nel novembre 2015 - ha detto Grimaldi - mi contattò il Comandante del Reparto operativo, colonnello Lorenzo Sabatino, dicendomi di rimanere in ufficio perché sarebbe arrivato il capitano Testarmata per acquisire documenti sulla vicenda Cucchi". La richiesta fu quella di visionare una serie di atti contenuti nel fascicolo che era chiuso a chiave in un armadio.