Sea Watch: Francia accoglierà 7 migranti

(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - Il ministero dell'Interno francese, in una dichiarazione diffusa ai media francesi sulla vicenda della Sea Watch, ha fatto sapere che "in realtà la Francia accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni".

Ieri era proseguita la polemica fra Roma e Parigi sulla ripartizione dei migranti della Sea Watch fra diversi paesi europei, fra i quali la Francia. Per Parigi, la quota prevista dall'accordo era di 9 migranti.