Ozon, lo scandalo dei preti pedofili

(ANSA) - BERLINO, 8 FEB - "Lunedì il film esce in Francia, chissà se Barbarin sarà in sala". Il film è "Grace a Dieu", di Francois Ozon, che ha portato alla Berlinale lo scandalo di circa 70 bambini abusati da un prete pedofilo, Bernard Preynat, sempre coperto dalla chiesa di Lione. E Philippe Barbarin è il cardinale che ha tentato di tenere la verità nascosta, per non subirne le conseguenze. Ma Ozon, che si è fatto questa domanda davanti ai giornalisti, ha assicurato di essere molto più interessato alle vittime che al clero: "non volevo fare un film politico. Ma civile". "E mi sono concentrato sulle vittime. Il mio obiettivo era mostrare quanto la parola abbia un effetto liberatorio, su chi ha subito gli abusi e sull'ambiente circostante". "Grace a Dieu", che corre per l'Orso, dà voce principalmente a tre uomini, Alexandre (Melvil Paupaud), Francois (Denis Menochet) ed Emmanuel (Swann Arlaud), che si confrontano con approcci molto diversi ai traumi subiti nell'infanzia, in un climax emotivo che divide il film in sezioni.