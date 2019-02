Hit parade, Fedez è primo Ultimo fa tris

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - E' ancora Fedez con il suo album Paranoia Airlines a dominare la classifica dei dischi più venduti dell'ultima settimana, secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. Segue una new entry, quella del rapper Madman con l'album MM.Vol 3, terzo capitolo di una serie di mixtape iniziata nel 2013 e che vede la luce ogni tre anni. Posizione numero tre per Salmo che scende dal secondo gradino con Plyalist.

Ultimo fa tris: resta saldo al quarto posto con Peter pan, in classifica da 52 settimane, é presente in decima posizione con il più recente album Pianeti, che ha risalito la classifica dal 15 gradino, ed è in classifica da 49 settimane; è quinto tra i singoli più scaricati con la canzone in gara a Sanremo, I tuoi particolari. Merito anche del film Bohemian Rhapsody, la Platinum Collection dei Queen resta ferma al quinto posto. Ma i Queen li ritroviamo in settima posizione con Bohemian Rhapsody (O.S.T.). I Queen primi anche tra i vinili con Greatest Hits.

Singolo più scaricato E' sempre bello di Coez.