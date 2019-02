Uefa: Ceferin rieletto presidente

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Il 43/o Congresso ordinario della Uefa in corso a Roma ha rieletto per per acclamazione all'unanimità il presidente uscente Aleksander Ceferin a capo dell'organismo europeo di calcio per il prossimo quadriennio, fino al 2023. Il Congresso ordinario della Uefa è composto dai massimi rappresentanti delle 55 federazioni europee calcistiche affiliate.