Platea in piedi per Simone Cristicchi

(ANSA) - SANREMO, 7 FEB - Alla fine dell'esibizione del brano Abbi cura di me, la platea si è alzata in piedi per tributare una standing ovation a Simone Cristiccchi, visibilmente emozionato. Ieri, tra i cantanti in gara al festival di Sanremo, lo stesso omaggio era stato tributato unicamente a Loredana Bertè.