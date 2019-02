Guaidò incontra rappresentanti Ue

(ANSA) - CARACAS, 7 FEB - Il presidente dell'Assemblea nazionale (An) venezuelana, Juan Guaidó, si è riunito ieri con rappresentanti dell'Unione europea (Ue) ringraziandoli per il riconoscimento formalizzato da numerosi Paesi membri della sua carica di 'presidente ad interim' del Venezuela. Con loro, ha riferito Union Radio di Caracas, Guaidó ha affrontato questioni legate alla "transizione democratica" nel Paese. Via Twitter il leader dell'opposizione ha riferito che "abbiamo conversato con rappresentanti della Ue per consolidare il loro appoggio e la transizione democratica" in Venezuela. Guaidó ha infine colto l'occasione della riunione per ringraziare nuovamente per "il riconoscimento della comunità internazionale".