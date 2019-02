Attivista italiano arrestato a Hebron

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 FEB - Due attivisti della ong International Solidarity Movement, di cui uno italiano, sono stati arrestati dalle forze israeliane mentre erano vicino alla scuola principale di Cordoba in Shuhada Street, nel centro di Hebron, in Cisgiordania. Il fermo è stato confermato dal Consolato italiano generale a Gerusalemme, che si sta interessando del caso. L'altro attivista fermato appartiene alla stessa organizzazione di cittadinanza Usa. L'agenzia palestinese Wafa ha spiegato che i due volontari "sono stati arrestati mentre erano nei pressi della scuola elementare Cordoba, che si trova vicino alla colonia ebraica 'Beit Hadassah', per garantire l'uscita degli studenti". Fino a poco tempo fa, ha spiegato la Wafa, nello stesso posto erano al lavoro gli osservatori internazionali della Tiph (Temporary international presence in Hebron), di cui facevano parte i carabinieri italiani. Missione scaduta il 31 gennaio scorso dopo che il premier israeliano Benyamin Netanyahu non ha rinnovato l'accordo.