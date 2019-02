Ue blocca fusione Alstom-Siemens

(ANSA) - BRUXELLES, 6 FEB - La Commissione Ue ha bloccato il progetto di fusione tra la francese Alstom e la tedesca Siemens, perché "avrebbe influenzato la concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità. Le parti non hanno proposto misure correttive sufficienti per rimediare a questi problemi": lo scrive la Commissione Ue in una nota.