Pil: Boccia, governo passi a soluzioni

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - "Dopo un po' di mesi che si è al governo bisogna passare dalla fase delle colpe alla fase delle soluzioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in una conferenza stampa al termine del Tavolo dell'auto.

"Confindustria sta ponendo questioni con grande responsabilità. Per questo poniamo la questione dei cantieri. I soldi sono già stanziati e non si andrebbe a incidere sul deficit", ha aggiunto. "Vogliamo aiutare il governo a trovare soluzioni se ci vuole ascoltare". "Dobbiamo evitare - ha aggiunto Boccia - di portare alla paralisi del sistema produttiva del Paese".