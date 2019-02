Mit condivide analisi Tav con l'Ue

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Oggi il Mit ha condiviso con la Commissione Ue, attraverso la Rappresentanza in Italia, l'analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, prima della sua validazione e pubblicazione da parte del Governo italiano. In ordine all'esigenza di lasciare i giusti margini di approfondimento dello studio agli interlocutori internazionali, la diffusione integrale dei risultati avverrà entro la prossima settimana". Lo afferma in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.