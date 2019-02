'Inaccettabile l'incontro Di Maio-gilet'

(ANSA) - PARIGI, 6 FEB - L'incontro di ieri in Francia fra il vice primo ministro Luigi Di Maio e alcuni responsabili dei gilet gialli è "una nuova provocazione inaccettabile fra paesi vicini e partner in seno all'Unione europea": lo ha detto un portavoce del Quai d'Orsay rispondendo alla domanda di un giornalista durante la conferenza stampa odierna. "Di Maio, che ha responsabilità di governo deve fare attenzione a non nuocere alle nostre relazioni bilaterali con le sue ripetute ingerenze, nell'interesse della Francia e dell'Italia", ha detto ancora un portavoce del ministero degli Esteri francese.