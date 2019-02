Coppa del Re: 'Clasico' finisce 1-1

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Nessun vincitore al Camp Nou tra Barca e Real Madrid nella semifinale di andata di Coppa del Re: tra le due regine di Spagna finisce 1-1, al vantaggio iniziale (6') di Lucas Vazquez, replica nella ripresa Malcom (12'). Real meglio nel primo tempo, quando è riuscito ad imbrigliare la manovra di Busquets e compagni; dopo la rete subita, i blaugrana, con Messi inizialmente in panchina, si riversano nell'area del Real ma prima Malcom si fa ipnotizzare da Keylor Navas, poi al 32' è la traversa a impedire il colpo di testa vincente di Rakitic. Il pari arriva al 12' della ripresa, a firmarlo è Malcom dopo il palo colpito da Suarez. A 30' dal termine è il turno di Messi che subito mette in subbuglio la retroguardia del Real, fermato con le buone o le cattive. Il Barca avrebbe più di un'occasione per il sorpasso ma, anzi, è il Real ad andare più vicino alla segnatura con Bale che pero' cincischia in area e si fa stoppare sul più bello. Finisce 1-1 e tutto è rimandato al ritorno al Bernabeu il 27 febbraio.