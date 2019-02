Bimba Pisa:ergastolo uomo,processo madre

(ANSA) - FIRENZE, 6 FEB - Per l'omicidio di Samantha Castagnino, 3 anni, uccisa a botte il 27 aprile 2016 in una baracca di Calambrone (Pisa), la corte di assise di appello di Firenze, riformando il primo grado, ha condannato all'ergastolo Tonino Krstic, 34 anni, compagno della madre, e ha deciso il rinvio degli atti alla procura affinché incrimini per omicidio volontario in un nuovo processo la madre stessa, Juana Francisca De Olmo. L'uomo fu condannato nel 2017 dalla corte di assise di Pisa a 30 anni. La donna in abbreviato a 10 anni ma per maltrattamenti. La corte di assise di appello di Firenze, presidente Alessandro Nencini, insieme alla giuria popolare ha rivisto entrambe le sentenze.