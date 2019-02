Fraccaro,taglio parlamentari sia unanime

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Ci siamo: come promesso la legge per tagliare 345 parlamentari oggi arriva in Aula. È una battaglia storica del M5S all'esame del Senato, un altro punto del contratto di governo che ci impegniamo a rispettare. Da anni tutti i partiti, dal centrosinistra al centrodestra, propongono di ridurre deputati e senatori. Finalmente passiamo dalle parole ai fatti. Confidiamo nel consenso delle altre forze politiche per approvare all'unanimità una riforma invocata a gran voce dai cittadini". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.