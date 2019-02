Valentino,test ci diranno se lavoro è ok

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "L'obiettivo è essere più competitivi e cercare di lottare per vincere". Valentino Rossi indica così, a Sky, la direzione per la stagione 2019 della Yamaha, presentata a Jakarta. "Arriviamo da una stagione difficile, nel 2018 ci aspettavamo un po' di più - dice - Abbiamo parlato a lungo con gli ingeneri giapponesi, so che questo inverno hanno lavorato.

La chiave sono sempre le gomme: bisogna cercare di assemblare una moto che le consumi poco e le faccia lavorare bene". Dal 6 all'8 i primi test 2019: "Non mi aspetto a questo punto di aver recuperato tutto il gap su Honda e Ducati però sarà molto importante vedere se siamo riusciti a limarlo un po', capire se stiamo lavorando nella giusta direzione". Il 16 febbraio saranno 40 anni: "Cominciano ad essere molti, soprattutto se sei un pilota della MotoGp. Ma penso che in futuro anche altri correranno più a lungo. E' difficile, bisogna allenarsi molto, non si può lasciare niente al caso".