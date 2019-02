Sardegna avvierà bonifiche La Maddalena

(ANSA) - CAGLIARI, 4 FEB - La Regione Sardegna è stata individuata quale soggetto attuatore per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area dell'ex Arsenale militare di La Maddalena. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato recapitato questa mattina nella sede di rappresentanza della presidenza della Giunta a Villa Devoto, dopo un complesso percorso iniziato con i precedenti governi con cui sono stati concordati i passaggi formali necessari e sono disponibili 50,4 milioni derivanti in larga parte dal Patto per la Sardegna.

Il soggetto attuatore ha due mesi di tempo per trasmettere la proposta di programma che porrà in essere gli indirizzi del Commissario, dando piena operatività al processo di bonifica e riqualificazione.

"Abbiamo ricevuto oggi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il decreto di nomina - spiega il governatore Francesco Pigliaru su Facebook - Lo attendavamo da tempo, e sono felice di poter constatare che il Governo ha mantenuto l'impegno.