iochi 2026: oggi a Milano vertice Coni

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sarà oggi pomeriggio a Milano per una riunione sulla candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

All'incontro, in programma a Palazzo Lombardia, sede della Regione, parteciperanno i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, e i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia (quest'ultimo in videoconferenza). A confermare il vertice è stato il presidente lombardo Fontana, a margine di un'iniziativa in Regione. I Giochi invernali del 2026 "sono un obiettivo al quale guardare con determinazione - ha detto - Non dobbiamo farci sfuggire questa opportunità eccezionale, ancora siamo messi bene".