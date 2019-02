Web per medico malato,obiettivo superato

(ANSA) - ANCONA, 3 FEB - Raggiunto e superato sul web l'obiettivo di raccogliere almeno 500mila euro per permettere a Lorenzo 'Lollo' Farinelli, 34 anni, medico e attore di Ancona, di curarsi negli Stati Uniti: ha scoperto da otto mesi di essere affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, rivelatosi chemioresistente, e potrà in questo modo sottoporsi negli Usa alla terapia sperimentale 'Car-T'. Lorenzo ha lanciato l'appello con un video sui social, ottenendo una grande condivisione e mobilitazione anche di privati, istituzioni e personaggi famosi. Tra i supporter della raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com, anche il Montelago Celtic Festival, una rassegna di musica celtica che si svolge ogni anno a Serravalle di Chienti di cui Lorenzo è appassionato. Un sostegno alla campagna è arrivato anche dall'immunologo senigalliese di fama internazionale, Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta. Per il 34enne si sono mobilitati in tantissimi: oltre 17mila donazioni di varia entità solo sul web.