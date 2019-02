Venezuela: Trump, uso forza? è opzione

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - ''E' un'opzione''. Così Donald Trump risponde, in un'intervista alla Cbs, a chi gli chiedeva cosa lo avrebbe spinto a usare l'uso delle forze militari americane in Venezuela.

"Non voglio dirlo. Ma sicuramente è qualcosa, è un'opzione" dice Trump rispondendo a chi gli chiedeva cosa lo spingerebbe a usare la forza militare in Venezuela, se fosse per motivi di sicurezza nazionale. Alla domanda se tratterebbe direttamente con Maduro per convincerlo a lasciare, Trump dice: "ha chiesto un incontro e l'ho respinto". L'incontro, spiega Trump, è stato chiesto alcuni mesi fa. "Ho detto no allora per le cose terribili che stanno accadendo nel paese. Era il paese più ricco in quell'area del mondo, che è un'area molto importante del mondo. E ora guardate alla povertà al crimine e a tutto quello che sta accadendo".