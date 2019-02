Papa in viaggio per Abu Dhabi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 FEB - Papa Francesco è partito per il suo viaggio di tre giorni negli Emirati Arabi Uniti, 27/o del suo pontificato, che porta a 41 i Paesi da lui visitati. Ad Abu Dhabi, capitale del Paese, dove resterà fino a martedì, il Papa - primo Pontefice nella Penisola araba, culla dell'islam - parteciperà domani all'incontro interreligioso sulla Fratellanza umana, insieme ad altri 700 leader di varie religioni, con al fianco il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Martedì, quindi, incontrerà la comunità cattolica locale, composta soprattutto da lavoratori immigrati dalle Filippine e dall'India, nella grande messa pubblica alla Zayed Sports City, la prima celebrata in pubblico e a questi livelli, con 135 mila fedeli previsti, in tutta la Penisola araba. Il Papa atterrerà all'aeroporto presidenziale di Abu Dhabi alle 22.00 locali, le 19.00 in Italia e sarà accolto dal principe ereditario, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, che lo ha invitato nel Paese e sarà salutato dal grande imam di Al Azhar.