Viadotto E45: pm,ok riapertura ma limiti

(ANSA) - AREZZO, 2 FEB - Per la procura di Arezzo può riaprire al traffico il viadotto Puleto dell'E45, nel comune di Pieve Santo Stefano, ma solo per i mezzi con peso entro le 3,5 tonnellate e con un limite di velocità di 50 km/h. Chiesto inoltre l'immediato inizio dei lavori da parte di Anas. E' quanto prevede il provvedimento del procuratore di Arezzo Roberto Rossi notificato oggi ad Anas. La situazione per i periti del pm resta grave ma con alcuni accorgimenti la strada può essere riaperta, una volta terminata la segnaletica e con lavori in corso. La tempistica sarà ora stabilita da Anas.

Il viadotto Puleto, che è al confine fra Toscana e Romagna, è finito sotto sequestro preventivo il 16 gennaio scorso perché, secondo i consulenti della procura, a rischio collasso. Tra gli interventi richiesti per la riapertura Anas dovrà posizionare semafori capaci di avvisare e dunque interrompere il traffico qualora si verifichino problematicità e l'allestimento di sole due corsie di marcia, quelle centrali.