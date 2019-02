Toscana,confermato codice arancio piogge

(ANSA) - FIRENZE, 2 FEB - Rimane arancione per rischio idrogeologico il codice fino alle 20 di oggi, sabato 2 febbraio, sul bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e Val di Sieve, nella zona del Reno, in tutta l'area del Serchio dalla costa fino alla Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia.

È giallo, e continuerà ad esserlo fino alle 12 di domani, domenica 3 febbraio, per Arno e Ombrone Grossetano, oltre che per la Toscana Nord occidentale. La sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso alle 13:00 un nuovo bollettino, sulla base anche dell'aggiornamento delle previsioni meteo, con pioggia e temporali che continuano ad interessare tutta la regione. Le criticità sono legate alla possibilità di diffusi e significativi innalzamenti del livello dei corsi d'acqua maggiori e minori, con argini sotto pressione e ondate di piena, anche in assenza di precipitazioni intense.