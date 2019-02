Bloccati mentre guadavano fiume,soccorsi

(ANSA) - PISA, 2 FEB - Tre ragazzi, che sono rimasti bloccati mentre stavano guadando il fiume Cornia, a causa del repentino aumento del livello delle acque dovuto alle copiose precipitazioni della scorsa notte, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Saline di Volterra (Pisa). I pompieri, poco dopo le cinque del mattino, sono intervenuti in localita' Lagoni Rossi nel Comune di Pomarance (Pisa). L'allarme e' stato dato dagli stessi ragazzi.

L'intervento di messa in sicurezza e recupero e' durato circa cinque ore ed e' stato necessario il supporto della squadra Saf (Speleo alpino fluviale). Per effettuare le operazioni si e' reso necessario realizzare una serie di teleferiche per poter permettere prima il raggiungimento dei tre, che si trovavano sul tetto dell'auto, e poi il recupero. L'intervento e' stato particolarmente complicato a causa dell'alto livello dell'acqua del fiume e della forte corrente. I tre,che accusavano sintomi di ipotermia,sono stati soccorsi dal personale del 118.