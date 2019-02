Bimbo ucciso, madre va via scortata

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 2 FEB - Ha lasciato la chiesa San Giuseppe Sposo della Beata Vergine di Pompei (Napoli) da un ingresso secondario, e senza assistere all'uscita del feretro, la mamma del bimbo di 7 anni ucciso dal suo convivente, Tony Essobti Badre, in carcere per omicidio aggravato. Sorretta da due donne si è alzata dalla seconda fila dove ha assistito al rito funebre officiato dal vescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, e si è diretta verso la sagrestia passando dietro l'altare. Dopo un quarto d'ora e quando l'area esterna si era decisamente sfollata, è stata fatta uscire scortata e ha lasciato la chiesa in auto.

Un lungo applauso invece ha salutato l'uscita della bara bianca che portava su un lato la foto del piccolo Giuseppe. Un volo di palloncini bianchi all'esterno della chiesa e il lancio di confetti ha salutato il feretro, tra le lacrime commosse di tanta gente.