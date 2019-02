Vonn ha deciso "Dopo i Mondiali smetto"

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Dopo giorni di riflessione, Lindsey Vonn ha deciso: la fuoriclasse statunitense si ritirerà dopo i Mondiali di sci, ad Are dal 5 al 17 febbraio. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram. In carriera la straordinaria atleta americana ha vinto 82 gare di coppa del mondo, un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali. "E' stata la decisione più difficile della mia vita, devo accettare di non poter più continuare a gareggiare sugli sci. La discesa e il superG ad Are saranno le ultime gare della mia carriera".