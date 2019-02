Venezuela:P.Chigi, indire elezioni

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "L'Italia, in qualità di membro del Gruppo di Contatto istituito in occasione della Riunione dei Ministri degli Esteri dell'Ue, è a favore di ogni iniziativa diplomatica che favorisca un sollecito, trasparente e pacifico percorso democratico ed eviti lo stallo nel Paese nel primario interesse di tutto il popolo venezuelano.L'Italia auspica che ogni sforzo collettivo sia mirato a non alimentare le divisioni interne al Paese e nell'ambito della Comunità internazionale".

Così Palazzo Chigi in una nota nella quale ribadisce "la necessità di indire quanto prima nuove elezioni presidenziali".